Под завалами в Турции спасли человека спустя 160 часов после землетрясения

«На участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции. Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения», — сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что более четырех часов длилась операция по извлечению мужчины из-под завалов. «Работы проводились в темное время суток, с риском для жизни при возможном обрушении конструкций», — добавили в ведомстве.
Врачи МЧС России оказали пострадавшему первую медицинскую помощь непосредственно до извлечения из-под завала. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.
В МЧС ранее сообщили, что с начала проведения поисково-спасательных работ специалистами ведомства из-под завалов в Турции спасли пять человек, в Сирии — три человека, в том числе одного ребенка.