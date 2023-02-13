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04:22 (мск), источник: ТАСС

Под завалами в Турции спасли человека спустя 160 часов после землетрясения

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Команда спасателей из России, Белоруссии и Киргизии спасла человека из-под завалов в Турции спустя более 160 часов после землетрясения. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«На участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции. Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что более четырех часов длилась операция по извлечению мужчины из-под завалов. «Работы проводились в темное время суток, с риском для жизни при возможном обрушении конструкций», — добавили в ведомстве.

Врачи МЧС России оказали пострадавшему первую медицинскую помощь непосредственно до извлечения из-под завала. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.

В МЧС ранее сообщили, что с начала проведения поисково-спасательных работ специалистами ведомства из-под завалов в Турции спасли пять человек, в Сирии — три человека, в том числе одного ребенка.

Следите за развитием темыЗемлетрясение в Турции и Сирии
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