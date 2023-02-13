Российские войска поразили ангар с украинскими танками под Донецком

Разведка установила расположение вражеской техники в строении, и первый же залп из установки «Град» поразил цель. На это указывает характерное возгорание.
Накануне в сводке Минобороны сообщалось, что на Южнодонецком направлении «нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Угледар», на Донецком — за сутки уничтожены свыше 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также артиллерийский склад.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.