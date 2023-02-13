Кадыров заявил о необходимости «забрать» Одессу и Харьков

В рамках военной операции на Украине России необходимо «забрать» Одессу и Харьков, чтобы обезопасить свою территорию, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы «60 минут» на «России 1».
«Надо забрать Одессу, Харьков надо забрать, и потом в последующем вот так обезопасить наше государство», — сказал Кадыров.
Глава Чечни считает, что у Вооруженных сил есть «сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев», если поступит соответствующий приказ.
Осенью прошлого года Кадыров, говоря об уходе российских войск из Балаклеи, Купянска и Изюма в Харьковской области, утверждал, что эти города будут возвращены обратно, и обещал «в ближайшем будущем» дойти до Одессы.
В конце октября глава Чечни назвал Одессу, Киев и Харьков российской территорией. «Наша территория — не Запорожье, не Херсон, наша территория — Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина, это наша территория, российская», — заявлял он. По его словам, принято решение «не обороняться, а нападать везде». Это так будет", — заверил Кадыров.