Загадочный феномен: куда исчезло целое озеро в Якутии Недавно местных жителей в очередной раз поразило загадочное явление: за одну ночь в пятидесятиградусный мороз от озера осталась пустая обледеневшая впадина
Фоторепортажи
22Прощание с Инной Чуриковой
14Крещенские купания в России
13:22 (мск), источник: РБК

Кадыров заявил о необходимости «забрать» Одессу и Харьков

Глава Чечни предложил «забрать Одессу и Харьков», чтобы обезопасить Россию. Кроме того, у страны есть «сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев», сказал он.

Спецоперация на Украине
Источник: Kadyrov_95

В рамках военной операции на Украине России необходимо «забрать» Одессу и Харьков, чтобы обезопасить свою территорию, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы «60 минут» на «России 1».

«Надо забрать Одессу, Харьков надо забрать, и потом в последующем вот так обезопасить наше государство», — сказал Кадыров.

Глава Чечни считает, что у Вооруженных сил есть «сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев», если поступит соответствующий приказ.

Осенью прошлого года Кадыров, говоря об уходе российских войск из Балаклеи, Купянска и Изюма в Харьковской области, утверждал, что эти города будут возвращены обратно, и обещал «в ближайшем будущем» дойти до Одессы.

В конце октября глава Чечни назвал Одессу, Киев и Харьков российской территорией. «Наша территория — не Запорожье, не Херсон, наша территория — Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина, это наша территория, российская», — заявлял он. По его словам, принято решение «не обороняться, а нападать везде». Это так будет", — заверил Кадыров.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин рассказал о случившемся во время полета
«Обреченные»: Захарова ответила на просьбу Дуды об оружии для Киева
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Кадыров Рамзан