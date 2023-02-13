ВС России поразили пункт ремонта военной техники близ Славянска

«В районе города Славянск Донецкой народной республики поражен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сводке.
Кроме того, на Донецком направлении добровольцы при поддержке ракетных войск и артиллерии группировки «Юг» взяли под контроль поселок городского типа Красная Гора.
Противник при этом потерял более 150 солдат, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла поражение украинским подразделениям в районах Ямполовки в ДНР, а также Червоной Дибровы, Червонопоповки, Кузьмино и Стельмаховки в ЛНР. ВСУ потеряли более 80 человек, три боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.
Помимо этого, на Южнодонецком направлении артиллерия группировки войск «Восток» нанесла удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Пречистовки и Угледара на территории Донецкой Народной Республики. Противник при этом потерял более 60 солдат, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении артиллеристы группировки войск «Запад» смогли нанести поражение украинским военным в районах Двуречной, Крахмального, Гряниковки и Тимковки в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Потери противника составили: свыше 30 человек, две бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении российские подразделения успешно провели контрбатарейную борьбу, уничтожив две украинские боевые машины РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Гвоздика».
В свою очередь, системы противовоздушной обороны перехватили шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, удалось сбить девять беспилотников возле Кременной, Червонопоповки, Жовтневого в ЛНР, Петровского в Запорожской области, а также населенных пунктов Саги, Катериновка и Маринское в Херсонской области.
Всего за сутки российские артиллерия, авиация и ракетные войска поразили 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.