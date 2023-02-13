15:01 (мск), источник: RT на русском
МВД России объявило в розыск блогера Некоглая
МВД России объявило в розыск блогера Николая Лебедева (Nekoglai), который ранее был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства.
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Как пишет РИА Новости, об этом следует из ведомственной базы разыскиваемых.
В ноябре 2022 года главное управление ФССП по Москве подтвердило информацию о выдворении из России за нарушения миграционных правил гражданина Молдавии Николая Лебедева.