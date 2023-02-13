Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
20Землетрясение на юго-востоке Турции
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
Главное
Спецоперация на Украине
15:01 (мск), источник: RT на русском

МВД России объявило в розыск блогера Некоглая

МВД России объявило в розыск блогера Николая Лебедева (Nekoglai), который ранее был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства.

Как пишет РИА Новости, об этом следует из ведомственной базы разыскиваемых.

В ноябре 2022 года главное управление ФССП по Москве подтвердило информацию о выдворении из России за нарушения миграционных правил гражданина Молдавии Николая Лебедева.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Новая школа в подмосковном ЖК «Гусарская баллада» откроется к 1 сентября
Академик РАН Горелов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта