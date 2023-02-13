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16:44 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР назвали Красную Гору ключом к освобождению Артемовска

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Освобождение поселка Красная Гора в Донецкой Народной Республике открывает путь к взятию Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Красная Гора — один из ключевых населенных пунктов для увеличения контроля за подходами к Артемовску, и, соответственно, это ключ к дальнейшему наступлению и овладению городом. Точно так же можно сказать, что мы приближаемся к <…> тому, что наша артиллерия будет дотягиваться до дороги Часов Яр — Артемовск, это тоже важно», — сказал он.

Как отметил Гагин, ВСУ используют трассу для доставки подкрепления и вооружений, ее перекрытие позволит прекратить снабжение.

Российские войска постепенно продвигаются, украинский гарнизон Артемовска обречен и скоро сдастся, заключил советник врио главы ДНР.

Освобождение Красной Горы добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск сегодня подтвердило Минобороны.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

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