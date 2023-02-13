Боец «Вагнера» заявил об успехах в восточной части Артемовска

«Вот самая восточная часть города, с тяжелыми боями продвигаемся вперед, выходим к реке Бахмутка. Начинаем практически всю восточную часть контролировать и наблюдать западную», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что действия противника вблизи поселка Ягодное просматриваются.
«Ягодное, заводы, переправы, взорванные ими мосты видим», — пояснил боец.
По его словам, ВСУ также активно ведут разведку беспилотниками.
Ранее основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что штурмовые подразделения ЧВК взяли населенный пункт Красная Гора под Артемовском в ДНР.
Врио главы республики Денис Пушилин ранее отмечал, что союзные силы уже закрепились в северной части города. Кроме того, военным удалось перерезать три из четырех дорог, по которым снабжаются силы ВСУ в городе.