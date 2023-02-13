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17:06 (мск), источник: © РИА Новости

Боец «Вагнера» заявил об успехах в восточной части Артемовска

АРТЕМОВСК (ДНР), 13 фев — РИА Новости. Подразделения «Группы Вагнера» с боями продвигаются в восточной части Артемовска, рассказал РИА Новости боец ЧВК.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Вот самая восточная часть города, с тяжелыми боями продвигаемся вперед, выходим к реке Бахмутка. Начинаем практически всю восточную часть контролировать и наблюдать западную», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что действия противника вблизи поселка Ягодное просматриваются.

«Ягодное, заводы, переправы, взорванные ими мосты видим», — пояснил боец.

По его словам, ВСУ также активно ведут разведку беспилотниками.

Ранее основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что штурмовые подразделения ЧВК взяли населенный пункт Красная Гора под Артемовском в ДНР.

Врио главы республики Денис Пушилин ранее отмечал, что союзные силы уже закрепились в северной части города. Кроме того, военным удалось перерезать три из четырех дорог, по которым снабжаются силы ВСУ в городе.

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