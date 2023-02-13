Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
17:36 (мск), источник: РИА Крым

Село в Курской области попало под обстрел ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Село Алексеевка Курской области осталось без света после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине

«Сегодня под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района. Всего насчитали 6 прилетов, один из снарядов не разорвался. Для его обезвреживания вызвали группу разминирования. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. Однако нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества», — написал он в своем Telegram.

Ремонтные бригады уже выехали на место. Как только безопасность их работы будет обеспечена, они приступят к восстановлению электроснабжения.

Ранее в понедельник украинские войска обстреляли школу в селе Красное Белгородской области, пострадавших нет. Но есть разрушения на территории школы — сильно посечен фасад и выбиты окна. Дети в приграничных районах Белгородской области обучаются на дистанте.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс, заявил Медведчук
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта