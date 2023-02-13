17:36 (мск), источник: РИА Крым
Село в Курской области попало под обстрел ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Село Алексеевка Курской области осталось без света после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
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«Сегодня под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района. Всего насчитали 6 прилетов, один из снарядов не разорвался. Для его обезвреживания вызвали группу разминирования. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. Однако нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества», — написал он в своем Telegram.
Ремонтные бригады уже выехали на место. Как только безопасность их работы будет обеспечена, они приступят к восстановлению электроснабжения.
Ранее в понедельник украинские войска обстреляли школу в селе Красное Белгородской области, пострадавших нет. Но есть разрушения на территории школы — сильно посечен фасад и выбиты окна. Дети в приграничных районах Белгородской области обучаются на дистанте.