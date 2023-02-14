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00:09 (мск), источник: РБК

Пригожин заявил о подбитом Су-24, на котором он совершал вылет в Бахмут

Самолет Су-24, на котором основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин произвел боевой вылет 6 февраля, был подбит украинской ПВО, однако пилоту «чудом» удалось приземлить горящую машину. Об этом сообщила пресс-служба Пригожина со ссылкой на его заявление.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета. Пилот — красавчик. Честь ему и хвала», — заявил Пригожин в ответ на вопрос о сбитом над Бахмутом самолете.

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» 6 февраля опубликовала видео, на котором Пригожин производит боевой вылет в качестве штурмана Су-24 «для бомбардировки ВСУ в Бахмуте (российское название Артемовск)». На видео Пригожин «передает привет» президенту Украины Владимиру Зеленскому и приглашает его «встретиться в небе». «Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра», — заключил он.

Артемовск служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе. Ожесточенные бои за город, в том числе с применением авиации, ведутся уже несколько месяцев. В начале февраля власти ДНР заявили, что бойцы ЧВК закрепились в его северной части.

12 февраля Пригожин заявил о взятом бойцами ЧВК поселке Красная Гора, который прилегает к Артемовску. Тогда он подчеркнул, что в операции участвовали исключительно бойцы ЧВК «Вагнера», которые сосредоточены именно на Артемовском направлении.

По его словам, после установления контроля над Соледаром и «массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК “Вагнер”, безусловно, парням было очень неприятно». «Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают», — заявил основатель ЧВК. Он отметил, что в радиусе 50 км от города есть только бойцы этой структуры.

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