В ФСВТС сообщили об интересе к российской ЗРС С-500 со стороны ряда стран

«ЗРС С-500 “Прометей” относится к новому поколению зенитных ракетных систем. Некоторые страны проявляют интерес к ЗРС С-500, но никаких предварительных переговоров по ним с индийской стороной, а также обращений на их поставку к нам пока не поступало», — сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с Нью-Дели о закупке «Прометеев».
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
Как отмечал в апреле гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков, система ПВО уже запущена в серийное производство. В июле стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу вручил Новикову «Золотую звезду» Героя России.