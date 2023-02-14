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07:33 (мск), источник: © РИА Новости

В ФСВТС сообщили об интересе к российской ЗРС С-500 со стороны ряда стран

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев — РИА Новости. Некоторые страны проявляют интерес к новейшей российской системе ПВО-ПРО С-500 («Прометей»), заявил РИА Новости в ходе выставки Aero India заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«ЗРС С-500 “Прометей” относится к новому поколению зенитных ракетных систем. Некоторые страны проявляют интерес к ЗРС С-500, но никаких предварительных переговоров по ним с индийской стороной, а также обращений на их поставку к нам пока не поступало», — сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с Нью-Дели о закупке «Прометеев».

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

Как отмечал в апреле гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков, система ПВО уже запущена в серийное производство. В июле стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу вручил Новикову «Золотую звезду» Героя России.

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