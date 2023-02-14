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05:25 (мск), источник: Известия

Расчеты РСЗО «Град» поразили командные пункты и батареи ВСУ

Минобороны России 14 февраля показало работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальной военной операции.

Спецоперация на Украине

Как отметили в военном ведомстве, позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) эффективно подавляются огнем РСЗО. 122-миллиметровые осколочно-фугасные реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил, артиллерийские батареи противника.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Занимаемся контрбатарейной борьбой, поражением живой силы и техники, скоплений вооружений. Также мы поддерживаем штурмовые группы. В основном как минимум 10 целей в день», — рассказал командир расчета с позывным Волк.

В Минобороны сообщили, что артиллеристы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями. Для разведки целей и корректировки используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

После каждой стрельбы «Грады» скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар, добавили в ведомстве.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу РСЗО «Град» в Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР). Он рассказал, что машину маскируют ветками, затем убирают несколько штук для нанесения ударов и снова маскируют. Каждый день позицию «Града» меняют, чтобы противнику было сложнее вычислить местонахождение машины.

11 февраля расчет РСЗО «Град» подавил огневую точку ВСУ. Один из военнослужащих поделился, что ему и сослуживцам морально тяжело видеть, как погибают мирные жители под обстрелами украинских боевиков.

До этого, 8 февраля, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин также показал, как российские артиллеристы наносят удары по позициям ВСУ из РСЗО «Град», способных поражать цель более чем с 40 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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