Вертолеты Ми-35 уничтожили технику и замаскированные командные пункты ВСУ

Отмечается, что экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.
В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ.
Экипажи вертолетов совершают по несколько дневных или ночных вылетов за смену.
«Летаем смешанными группами как с Ми-8, так и с Ми-28. Основная задача — подавление живой силы, но также работаем и по поисково-спасательному обеспечению, прикрытию вертолета Ми-8 для работы самолетов Су-25. Основное — огневое воздействие на противника», — рассказал командир экипажа вертолета Ми-35 Виктор.
По его словам, задачи также бывают смешанные. При прикрытии Ми-8 во время поисково-спасательных операций в случае какой-то внештатной ситуации вертолеты меняются в строю и наносят удар по противнику.
Кроме того, при атаке экипажи уходят на предельно малую высоту и «прячутся» за рельефом местности, добавил Виктор.
Ранее, 11 февраля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал работу российских вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ, а также подготовку этих машин перед выполнением боевых задач.
6 февраля экипажи ударных вертолетов Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ. Были ликвидированы пункт управления, танки и прочая бронетехника противника.
До этого, 21 января, экипажи российских ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк и легкобронированную технику ВСУ в зоне спецоперации. Удар проводился при помощи управляемых авиационных ракет.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.