Российские спасатели при разборе завалов в Турции обнаружили $150 000

«При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю наполненную стодолларовыми купюрами. $150 000 под опись были переданы местной полиции», — сообщили там.
6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. В AFAD отметили, что после землетрясений произошло еще 2724 афтершока (повторных толчка). В результате трагедии в Турции погибли более 31600 человек, на подконтрольной Дамаску территории Сирии подтвердили гибель более 1400 человек.
6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. В тот же день президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии. Российские лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам.
Вечером 6 февраля в МЧС сообщили, что российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи. Как сообщало ведомство 11 февраля, они каждый день разбирают более 1500 куб. м. завалов. Всего в ликвидации последствий землетрясения в Турции задействовано более 150 спасателей и 8 единиц техники. В пострадавшие районы были также доставлены гуманитарные грузы.