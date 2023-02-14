Во Львове и области разрушены почти все электроподстанции, сообщил мэр

«У нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области. Поэтому электроснабжение является большой проблемой, но наши электрики находят нестандартные решения, поэтому промышленность и учреждения, которые должны обеспечить город, работают», — приводит его слова издание «РБК-Украина».
Чиновник добавил, что разрушены многие другие объекты критической инфраструктуры. Большинство из них уже не отремонтировать — их будут отстраивать заново.
Десятого февраля на Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу. СМИ сообщали о взрывах в Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура.
Россия начала наносить ракетные удары по украинским объектам в октябре через несколько дней после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских спецслужб, стоит СБУ.