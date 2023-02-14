На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 170 человек

«На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии “Западной” группировки войск нанесено поражение живой силе и военной технике противника. <…> За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица “Гвоздика”, — говорится в сводке ведомства.
Удар пришелся на территории населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Двуречная, Табаевка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.
На Краснолиманском направлении, как уточнили в министерстве, артиллерийским огнем и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Красный лиман (ДНР), Стельмаховка (ЛНР) и Серебрянского лесничества.
В результате убиты до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО «Град».
По данным ведомства, на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки суммарно погибли более ста бойцов ВСУ.