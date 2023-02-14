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21:45 (мск), источник: РБК

Присяжные в США признали россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях

Суд присяжных в США признал российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщает Reuters. В частности, его обвинили в том, что он и другие лица заработали десятки миллионов долларов за взлом компьютерных сетей США для получения секретной информации о компаниях, которые они использовали для торговли. Свою вину он не признал.

Источник: AP 2022

Клюшину инкриминировали сговор с целью получения незаконного доступа к компьютерам, а также мошенничество с ценными бумагами. По мнению обвинения, злоумышленники, среди которых и российский бизнесмен, «взломали системы» для кражи конфиденциальной информации, чтобы с ее помощью осуществлять нелегальную схему инсайдерской торговли.

Обвинение утверждает, что Клюшин работал в московской компании информационных технологий «М13». Она специализируется на технологиях в области медиамониторинга. На сайте «М13» говорится, что ИТ-решениями компании пользуются в том числе в администрации президента России и правительстве.

В январе 2022 года Федеральный суд в Бостоне отказался выпустить Клюшина под залог в $2,5 млн. Судья Марианн Боулер согласилась с позицией прокуратуры, которая опасалась, что россиянин сможет сбежать из-под домашнего ареста, и отметила, что Клюшин является гражданином страны, которая не выдала бы его США.

Всего по делу проходят пять россиян, обвиненных в реализации мошеннической схемы на сумму почти $90 млн, уточняет Reuters. Клюшин при этом единственный, кто был арестован и предстал перед судом. В марте 2021 года его задержали в Швейцарии и экстрадировали в США.

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