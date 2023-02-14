Присяжные в США признали россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях

Клюшину инкриминировали сговор с целью получения незаконного доступа к компьютерам, а также мошенничество с ценными бумагами. По мнению обвинения, злоумышленники, среди которых и российский бизнесмен, «взломали системы» для кражи конфиденциальной информации, чтобы с ее помощью осуществлять нелегальную схему инсайдерской торговли.
Обвинение утверждает, что Клюшин работал в московской компании информационных технологий «М13». Она специализируется на технологиях в области медиамониторинга. На сайте «М13» говорится, что ИТ-решениями компании пользуются в том числе в администрации президента России и правительстве.
В январе 2022 года Федеральный суд в Бостоне отказался выпустить Клюшина под залог в $2,5 млн. Судья Марианн Боулер согласилась с позицией прокуратуры, которая опасалась, что россиянин сможет сбежать из-под домашнего ареста, и отметила, что Клюшин является гражданином страны, которая не выдала бы его США.
Всего по делу проходят пять россиян, обвиненных в реализации мошеннической схемы на сумму почти $90 млн, уточняет Reuters. Клюшин при этом единственный, кто был арестован и предстал перед судом. В марте 2021 года его задержали в Швейцарии и экстрадировали в США.