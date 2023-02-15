Сеймур Херш назвал причину диверсий США на «Северных потоках»

«Причиной такого решения (диверсии на “Северных потоках” — прим. ТАСС) было то, что [экономическая] война для Запада шла не очень хорошо, и они боялись приближающейся зимы. “Северный поток — 2” был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы», — сказал Херш в интервью, опубликованном во вторник в газете Berliner Zeitung.
8 февраля Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, «совершенной ложью и полной фикцией».