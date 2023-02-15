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03:27 (мск), источник: ТАСС

Сеймур Херш назвал причину диверсий США на «Северных потоках»

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, заявил, что США организовали диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к ФРГ, чтобы удержать Берлин в режиме антироссийских санкций.

Источник: Swedish Coast Guard

«Причиной такого решения (диверсии на “Северных потоках” — прим. ТАСС) было то, что [экономическая] война для Запада шла не очень хорошо, и они боялись приближающейся зимы. “Северный поток — 2” был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы», — сказал Херш в интервью, опубликованном во вторник в газете Berliner Zeitung.

8 февраля Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, «совершенной ложью и полной фикцией».

Справка
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