Источник заявил об эффективности противодронового оружия России в зоне СВО

По его словам, различные подразделения применяют несколько видов радиоэлектронных ружей, в том числе «Пищаль-ПРО» разработки «Росэлектроники» и REX, созданные «Калашниковым» (обе компании входят в «Ростех»).
«И “Пищаль”, и REX показали хорошую эффективность и подтвердили свои характеристики. Ружья позволяют “отключать” используемые украинскими военными мини-БПЛА на дистанции один-два километра, что сокращает возможности противника по разведке нашего переднего края и корректировке огня по российским позициям», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что ружья также позволяют захватывать дроны противника «в целом виде в качестве трофеев».
Оба радиоэлектронных ружья действуют на одинаковых принципах — за счет электромагнитного излучения в определенном диапазоне они подавляют радиосигналы и сигналы навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками. В результате потери связи с оператором дрон, как правило, переходит в режим посадки.
Как отметил РИА Новости военный эксперт, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, сегодня вражеские дроны — это постоянная угроза, так как они ведут разведку, сбрасывают боеприпасы, корректируют огонь артиллерии. Поэтому, по словам эксперта, нужно наращивать число противодроновых ружей в российских подразделениях.
«В России давно разработаны и производятся антидронные ружья. Например, “Пищаль” и REX — их делают дочерние компании “Ростеха”. У них подтвержденная эффективность, небольшой вес, удобная форма. Грубо говоря, закинул за плечо, и все — ты вооружен», — добавил он.
По словам эксперта, эту технику давно оценили спецслужбы. Аналитик считает, что в войсках ее должно быть «не просто много, а очень много».