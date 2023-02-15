Загадочный феномен: куда исчезло целое озеро в Якутии Недавно местных жителей в очередной раз поразило загадочное явление: за одну ночь в пятидесятиградусный мороз от озера осталась пустая обледеневшая впадина
Фоторепортажи
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
22Прощание с Инной Чуриковой
05:38 (мск), источник: © РИА Новости

Источник заявил об эффективности противодронового оружия России в зоне СВО

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские противодроновые ружья подтвердили свою эффективность в боевых условиях в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, различные подразделения применяют несколько видов радиоэлектронных ружей, в том числе «Пищаль-ПРО» разработки «Росэлектроники» и REX, созданные «Калашниковым» (обе компании входят в «Ростех»).

«И “Пищаль”, и REX показали хорошую эффективность и подтвердили свои характеристики. Ружья позволяют “отключать” используемые украинскими военными мини-БПЛА на дистанции один-два километра, что сокращает возможности противника по разведке нашего переднего края и корректировке огня по российским позициям», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что ружья также позволяют захватывать дроны противника «в целом виде в качестве трофеев».

Оба радиоэлектронных ружья действуют на одинаковых принципах — за счет электромагнитного излучения в определенном диапазоне они подавляют радиосигналы и сигналы навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками. В результате потери связи с оператором дрон, как правило, переходит в режим посадки.

Как отметил РИА Новости военный эксперт, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, сегодня вражеские дроны — это постоянная угроза, так как они ведут разведку, сбрасывают боеприпасы, корректируют огонь артиллерии. Поэтому, по словам эксперта, нужно наращивать число противодроновых ружей в российских подразделениях.

«В России давно разработаны и производятся антидронные ружья. Например, “Пищаль” и REX — их делают дочерние компании “Ростеха”. У них подтвержденная эффективность, небольшой вес, удобная форма. Грубо говоря, закинул за плечо, и все — ты вооружен», — добавил он.

По словам эксперта, эту технику давно оценили спецслужбы. Аналитик считает, что в войсках ее должно быть «не просто много, а очень много».

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Землетрясение в Турции открыло страшное
В США дали необычную характеристику Путину
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта