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05:47 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России прорвали эшелонированную оборону украинских войск в ЛНР

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские войска прорвали эшелонированную оборону украинских войск на территории Луганской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника.

«Украинские боевики оставляли свои позиции в спешке, не успев забрать военное имущество и тела своих убитых», — добавляется в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что украинские военнослужащие, прикрывая свой отход, дистанционно заминировали район противопехотными минами натовского образца, но российским мотострелкам удалось успешно закрепиться на занятых рубежах и продолжить наступление.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции 11 освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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