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15:09 (мск), источник: © РИА Новости

На Донецком направлении уничтожили до 190 солдат ВСУ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Потери ВСУ при наступлении «Южной» группировки российских войск на Донецком направлении за сутки составили 190 человек, также уничтожены восемь единиц техники, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии “Южной” группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица “Мста-Б” и артиллерийская система М777 производства США», — говорится в сводке ведомства.

На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и артиллерийским огнем группировки «Центр» поражены подразделения 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Стельмаховка (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Потери здесь составили до 65 человек убитыми.

В боях на Купянском направлении убиты до 100 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском — свыше 60, заявили в российском Минобороны.

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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