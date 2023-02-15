На Донецком направлении уничтожили до 190 солдат ВСУ

«На донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии “Южной” группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица “Мста-Б” и артиллерийская система М777 производства США», — говорится в сводке ведомства.
На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и артиллерийским огнем группировки «Центр» поражены подразделения 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Стельмаховка (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Потери здесь составили до 65 человек убитыми.
В боях на Купянском направлении убиты до 100 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском — свыше 60, заявили в российском Минобороны.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.