Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники

«На Клещеевке достали останки нашего самолета, пилотов Антонова и Никишина… Парни героически выполнили свою задачу — отработали, упали на территории противника, протаранив колонну вражеской техники… Ребята, несмотря на тяжелую обстановку, на бои, сумели привезти этот борт», — сказал Пригожин журналистам на фоне эвакуированных обломков Су-24М.
Ночью 2 декабря 2022 года экипаж фронтового бомбардировщика Су-24М группы «Вагнер» в составе командира Александра Антонова и штурмана Владимира Никишина выполнял боевое задание в районе села Клещеевка Артёмовского (Бахмутского) района ДНР. В это время вооруженные формирования Украины предприняли попытку выбить штурмовые «Вагнера» с недавно занятых позиций в районе Клещеевки и для контратаки направили крупную бронетанковую колонну. Командир одного из штурмовых отрядов запросил поддержку с воздуха, и экипаж Су-24М был перенацелен на колонну противника.
Для нанесения удара летчикам требовалось залететь за линию боевого соприкосновения на несколько километров. В момент разворота на боевой курс самолёт был подбит из ПЗРК.
Летчики поняли, что бомбы до цели они донести уже не смогут, и через пять-семь секунд Су-24М врезался в скопление бронетехники.
Спустя короткое время командир «Вагнера», запрашивающий поддержку с воздуха, доложил, что цель оказалась поражена, а натиск противника остановлен.
Останки героически погибших летчиков были переданы украинской стороной через линию соприкосновения 15 декабря. По словам Пригожина, их тела были возвращены противником в гробах, покрытых флагами России и группы «Вагнер».