На Запорожье потребовали от Киева разблокировать Каховское водохранилище

«Киевский режим продолжает играть в опасные игры вокруг Запорожской АЭС, теперь уже блокируя подачу воды с гидроэлектростанций, находящихся выше по течению, включая Днепровскую, Среднеднепровскую, Каневскую и Киевскую. Как минимум каскад из четырех ГЭС сейчас не сбрасывает воду. Режиму Зеленского пора прекратить это безумие и восстановить водный баланс водохранилища», — заявил Рогов.
При этом, по его словам, международная общественность пока никак не отреагировала на действия Киева.
«В случае, если уровень воды продолжит снижаться, то речь может идти об экологической катастрофе для местной фауны, а также безопасности работы самой АЭС. Поэтому МАГАТЭ, а также международные экологические и правозащитные организации должны не сидеть как в рот воды набрав, а действовать на упреждение, чтобы остановить обезумевшие киевские власти», — заключил Рогов.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище, на берегу которого находится Запорожская АЭС, упал до рекордных отметок. Одна из причин — искусственное сдерживание стока воды с верхних каскадов водохранилищ Днепра, находящихся под контролем Украины.