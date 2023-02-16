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09:10 (мск), источник: © РИА Новости

ПВО в Севастополе сбила два беспилотника над морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили утром в четверг над морем в Севастополе два беспилотника, средства ПВО продолжают работу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — написал Развожаев в своем telegram-канале.

С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов. Самую мощную атаку они устроили месяц назад, 16 января. Тогда в Севастополе сбили не менее десятка БПЛА, пострадавших при этом не было.

В городе бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

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