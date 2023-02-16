10:25 (мск), источник: РБК
Над морем в Севастополе сбили украинские беспилотники
ПВО сбила два украинских беспилотника над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, указав, что российские силы продолжают отбивать атаку.
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Над морем в Севастополе были сбиты два украинских беспилотника, написал губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. «Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем», — говорится в сообщении.
Позднее Развожаев сообщил, что атака отбита и рассказал ее детали.
«Начиная с ночи началась атака на полуостров. В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили два из двух укробеспилотников над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории — в зоне Республики Крым. В городе все спокойно. Доверяйте только официальной информации», — написал он.
С начала российской спецоперации Севастополь неоднократно подвергался атакам дронов. Одна из крупнейших атак произошла 29 октября. Тогда украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя.
Развожаев описывал эту атаку как самую массированную с начала спецоперации. Гражданская инфраструктура ущерба не получила, пострадавших также не было. В Минобороны случившееся назвали терактом. В январе Развожаев заявил о семи сбитых дронах над морем.
Ранее в феврале действие желтого уровня террористической опасности в Севастополе продлили бессрочно. Высокий уровень террористической опасности после начала военной операции на Украине ввели и в других приграничных регионах России. 31 января президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет вводить такой режим бессрочно (раньше действовало ограничение в 15 суток).
Татьяна Зыкина