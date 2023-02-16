Российские войска взяли все высоты в окрестностях Артемовска

«Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов», — рассказал он.
По его словам, на Артемовском направлении действует много иностранных наемников.
«Это и поляки, и французская речь, и английская речь. Уже появляются подразделения, которые приезжают из-подо Львова», — отметил Кимаковский.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город продолжаются тяжелые бои.
В минувшую пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы наступают в районе Парасковиевки к северу от Артемовска. Освобождение села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в городе — трассу из Часова Яра.
Пушилин подчеркивал, что союзные силы уже закрепились в северной части Артемовска, а боец «Группы Вагнера» рассказал РИА Новости о продвижении бойцов в восточной части города.
В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.
По оценкам западных изданий, по состоянию на январь в подразделениях ВСУ действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.