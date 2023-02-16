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12:18 (мск), источник: © РИА Новости

В офисе Зеленского утверждают, что Россия изменила тактику ведения СВО

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские войска изменили тактику обстрелов, в частности, стали применять «фальш-цели», заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели», — написал политик в своем Telegram-канале.

Он также подтвердил информацию о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Сигнал воздушной тревоги этой ночью прозвучал во всех регионах страны.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.

Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры в октябре прошлого года после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.

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