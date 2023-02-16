16:29 (мск), источник: Известия
На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты
Молдавские пограничники обнаружили на севере республики обломки упавшей ракеты. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба МВД страны в Telegram-канале.
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Фрагменты ракеты нашли в районе Бричаны.
Территорию, где обнаружили обломки, оцепили. Также была объявлена чрезвычайная ситуация, пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что это уже четвертый случай падения ракеты или ее фрагментов на территории Молдавии за время спецоперации на Украине.
Глава МВД Молдавии Анна Ревенко 1 февраля сообщила, что все ракеты, обломки которых ранее падали на территории страны, были выпущены из украинской системы противовоздушной обороны С-300.