Появились новые свидетельства причастности США к подрыву «Северных потоков»

Текст письма он предоставил РИА Новости. По словам Дугана, у него есть все основания доверять анонимному источнику, так как тот предъявил доказательства — фотографии с учений и документы. Но он просил не распространять их, опасаясь раскрытия своей личности. Письмо было отправлено с одноразового ящика электронной почты 2 октября. Дуган пытался связаться с автором, но безуспешно.
«Я полностью доверяю письму. В нем содержатся подробности, которые мог предоставить только человек, хорошо знакомый с учениями Baltops 22 и глубоководным оборудованием. Все было корректно», — заявил журналист РИА Новости.
Автор письма утверждает, что в июне прошлого года участвовал в учениях Baltops. По его словам, 15 июня вертолет доставил группу американцев в гражданской одежде.
«Моей первой мыслью было, что они выглядели как группа террористов», — говорится в письме.
Автор поясняет, что ему показались странными их прически, усы и бороды, а также отсутствие именных жетонов.
Дайверов встречали вице-адмирал шестого флота ВМС США и группа людей в штатском. Их разговор автор письма не слышал из-за шума вертолета.
Свидетель рассказал, что заметил у американцев ребризеры MK-29, в которых используется кислородно-гелиевая смесь для глубоководного погружения. Кроме того, у них было и другое высокопрофессиональное и дорогостоящее оборудование, которое не применяют обычные военно-морские подразделения. Кроме того, они привезли небольшие ящики.
Сами водолазы говорили, что будут участвовать в учениях по разминированию — они должны были выплыть на резиновой лодке в определенный район, найти и обезвредить противокорабельные мины. Однако оборудования для этого при них не было. А после беседы с вице-адмиралом, утверждает автор письма, они направились не в район учений и отсутствовали довольно долго.
«Они покинули лодку в своих ребризерах и исчезли под водой на более чем шесть часов. Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой шесть часов. С новейшими военными системами — три или четыре часа максимум», — говорится в письме.
По словам автора, американские военные вернулись уже без ящиков, затем их забрал вертолет.
На брифинге перед началом Baltops 2022 командующий Шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк рассказывал, что в программу учений входит отработка подводного минирования. Но поскольку с автором письма связаться не удалось, Дуган не смог подтвердить личность вице-адмирала, о котором говорится в письме.
На прошлой неделе американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под «Северный поток» и «Северный поток — 2» во время Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. По его мнению, поводом стали опасения Байдена из-за того, что Германия, получающая по «Северным потокам» газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.
Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.