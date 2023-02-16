Чиновников, отказавших в убежище преследуемому в Латвии активисту, уволили

Речь идет о заместителе начальника управления по вопросам миграции полковнике Игоре Дуднике и начальнике отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев полковнике Татьяне Дмитриевой. Причиной их отставки стал «формальный подход к рассмотрению заявлений граждан».
В столичное управление с просьбой о временном убежище в России обратился латвийский русскоязычный писатель, блогер и публицист Сергей Васильев.
Он был вынужден покинуть Латвию из-за уголовного преследования в некоторых странах за свою активную гуманитарную и волонтерскую работу по поддержке Донбасса.
«Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено <…> поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания. В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Сергею Васильеву временного убежища», — сообщила Волк.
Сейчас это постановление аннулировано.
В ближайшее время вопрос предоставления Васильеву временного убежища в России решится положительно, заключила представитель МВД.