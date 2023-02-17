В Японии первый запуск новейшей тяжелой ракеты-носителя H3 завершился неудачей

Как сообщили представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в ходе прямой трансляции, основной двигатель ракеты благополучно завелся, однако ракетные ускорители запустить не удалось.
На пике трансляцию смотрели порядка 80 тыс. человек.
Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии, следующая попытка запуска H3 может состояться через одну-две недели.
Изначально первый запуск H3 планировали провести в 2020 году, однако его пришлось отложить из-за обнаружения вибраций в основном двигателе ракеты. В январе JAXA и корпорация Mitsubishi Heavy Industries, занимавшаяся разработкой ракеты, провели испытания двигателя на стартовой площадке. Их результаты были признаны успешными, никаких проблем выявлено не было. Впоследствии запуск переносился из-за неподходящих погодных условий с 12 на 13 февраля, а затем с 13 февраля на 15 февраля. Ожидалось, что ракета-носитель выведет на орбиту японский спутник ALOS-3, предназначенный для наблюдения за стихийными бедствиями.
H3 является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр — 5,2 м, грузоподъемность — от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени может меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей.
H3 должна была заменить ракету-носитель H2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 45 запусков 44 завершились успешно.
В JAXA прогнозировали, что H3 позволит почти вдвое сократить расходы на ракетные пуски, за счет чего повысится конкурентоспособность Токио на международном рынке коммерческих спутниковых запусков. Для создания некоторых деталей новой ракеты-носителя использовались 3D-принтеры, которые позволили снизить стоимость ее производства. Один запуск H2A обходится Японии в 10 млрд иен ($74,5 млн), что значительно дороже других мировых аналогов. Кроме того, H3 в сравнении с H2A должна была на 30% увеличить вес грузов, доставляемых на орбиту, что также могло повысить ее привлекательность для потенциальных заказчиков.