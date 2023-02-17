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09:17 (мск), источник: © РИА Новости

Киев потерял почти всех пилотов, заявил командир авиагруппы «Вагнера»

ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных военных пилотов, заявил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным «Горец».

Спецоперация на Украине
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«Большие потери были в авиации у противника, и в основном сейчас инстаграмная* молодежь. Если у нас все опытные люди, у них осталась, полагаю, только молодежь. В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится», — сказал он.

Командир подчеркнул, что опыт можно приобрести только участвуя в боевых действиях, а многие бойцы группы прошли горячие точки и такой опыт получили.

Группа «Вагнер» принимает активное участие с марта 2022 года в спецоперации в Донбассе и на Украине.

Евгений Пригожин заявил, что он создал это подразделение в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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