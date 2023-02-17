12:21 (мск), источник: © РИА Новости
В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город.
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«Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте (украинское название Артемовска. — Прим. ред.). Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться», — написала она в телеграм-канале.
По оценке Верещук, в городе остаются около шести тысяч человек, которые подвергают себя и своих близких опасности.
Кроме того, она считает, что мирные жители создают «дополнительные проблемы и риски» для военных.
«Вы мешаете нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности», — заключила Верещук.
Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа гражданских лиц в город.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что российские подразделения закрепились в северной части города, перерезав почти все пути снабжения украинских войск.