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12:21 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте (украинское название Артемовска. — Прим. ред.). Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться», — написала она в телеграм-канале.

По оценке Верещук, в городе остаются около шести тысяч человек, которые подвергают себя и своих близких опасности.

Кроме того, она считает, что мирные жители создают «дополнительные проблемы и риски» для военных.

«Вы мешаете нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности», — заключила Верещук.

За Артемовск идут ожесточенные бои. Накануне украинские СМИ написали, что из города начали вывозить архивы госучреждений.

Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа гражданских лиц в город.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что российские подразделения закрепились в северной части города, перерезав почти все пути снабжения украинских войск.

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