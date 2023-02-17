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10:26 (мск), источник: © РИА Новости

В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Калужской области ликвидировали двух сторонников террористической организации «Исламское государство»*, готовивших теракт на химическом предприятии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей», — говорится в релизе.

Террористы планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами.

При задержании они оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Среди силовиков потерь нет, гражданское население не пострадало.

Известно, что злоумышленники присягнули ИГ* и после теракта планировали уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии.

При обыске их жилья спецслужбы нашли лабораторию по производству взрывчатки, готовую к применению самодельную бомбу большой мощности, а также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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