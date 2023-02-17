В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей», — говорится в релизе.
Террористы планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами.
При задержании они оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Среди силовиков потерь нет, гражданское население не пострадало.
Известно, что злоумышленники присягнули ИГ* и после теракта планировали уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии.
При обыске их жилья спецслужбы нашли лабораторию по производству взрывчатки, готовую к применению самодельную бомбу большой мощности, а также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.
*Запрещенная в России террористическая организация.