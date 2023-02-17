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12:27 (мск), источник: © РИА Новости

В Вагнере рассказали о проблемах ВСУ с адаптацией западных ракет

ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Киеву приходится адаптировать западные ракеты под советские самолеты, что приводит к техническим проблемам, рассказал журналистам командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» с позывным Горец.

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn

«Противник быстро подстраивает свою технику под использование боеприпасов западного производства, также готовит подтехнику. Да, будут, конечно, проблемы там — нужно налаживать инженерно-технические службы, это долго, нудно и больше делается для “звука” (медийного эффекта. — Прим. ред.)», — сказал собеседник агентства.

Он также раскритиковал идею передать Киеву американские истребители F-16.

«Чем он будет тут заниматься? ПВО наша стоит, зайти он не сможет. Наша ПВО намного более эффективная, чем противника. Раньше у них было превосходство по тем же дальнобойным ракетам типа AIM-120. У нас сейчас есть намного более дальнобойные ракеты, поэтому пусть в гости приходят», — добавил боец.

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух — воздух» средней дальности. Она предназначена для поражения воздушных объектов за пределами прямой видимости цели.

СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден на вопрос журналистов, будут ли они поставлены Киеву, ранее ответил нет. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.

Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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