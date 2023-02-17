Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.