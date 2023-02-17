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11:07 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР

ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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