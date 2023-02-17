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14:24 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о «сосредоточенном ударе» по энергообъектам Украины

Российские войска нанесли «сосредоточенный ракетный удар» высокоточным оружием морского и воздушного базирования по заводам, обеспечивавшим украинскую армию снарядами и топливом, цели ударов достигнуты, заявило Минобороны в ходе брифинга. Обстрел был произведен в четверг, 16 февраля.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива», — сказано в сообщении.

Кроме того, ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области близ села Никольское, уничтожены девять дронов в республиках Донбасса, перехвачены противорадиолокационная ракета HARM и три снаряда РСЗО HIMARS.

На купянском направлении российские войска нанесли удары по позициям ВСУ близ Гряниновки, Берестового и Лимана Первого в Харьковской области и Новоселовского ЛНР, погибли до 80 военнослужащих Украины, уничтожены две бронемашины.

На донецком направлении погибли до 200 военных Украины, уничтожены две бронемашины, две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На красно-лиманском направлении погибли порядка 90 военнослужащих Украины, уничтожены РСЗО «град», две самоходные гаубицы «Акация» и БМП. Удары нанесены близ Тернов в ДНР, Стельмаховки, Невского и Червоной Дибровы в ЛНР.

На южно-донецком и запорожском направлениях удары наносились по позициям близ Угледара в ДНР и Ольговского, Магдалиновки в Запорожской области. Убиты более 70-ти служащих ВСУ, уничтожены артиллерийская система М777, РСЗО «Ураган» и две гаубицы Д-20.

За почти год с начала военной операции России, Минобороны отчиталось об уничтожении 385 самолетов, 210 вертолетов, 7,9 тыс. танков и иных бронемашин, более 1 тыс. установок РСЗО, 4,1 тыс орудий полевой артиллерии и иной техники.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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