Минобороны сообщило о «сосредоточенном ударе» по энергообъектам Украины

«В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива», — сказано в сообщении.
Кроме того, ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области близ села Никольское, уничтожены девять дронов в республиках Донбасса, перехвачены противорадиолокационная ракета HARM и три снаряда РСЗО HIMARS.
На купянском направлении российские войска нанесли удары по позициям ВСУ близ Гряниновки, Берестового и Лимана Первого в Харьковской области и Новоселовского ЛНР, погибли до 80 военнослужащих Украины, уничтожены две бронемашины.
На донецком направлении погибли до 200 военных Украины, уничтожены две бронемашины, две гаубицы Д-30 и одна Д-20.
На красно-лиманском направлении погибли порядка 90 военнослужащих Украины, уничтожены РСЗО «град», две самоходные гаубицы «Акация» и БМП. Удары нанесены близ Тернов в ДНР, Стельмаховки, Невского и Червоной Дибровы в ЛНР.
На южно-донецком и запорожском направлениях удары наносились по позициям близ Угледара в ДНР и Ольговского, Магдалиновки в Запорожской области. Убиты более 70-ти служащих ВСУ, уничтожены артиллерийская система М777, РСЗО «Ураган» и две гаубицы Д-20.
За почти год с начала военной операции России, Минобороны отчиталось об уничтожении 385 самолетов, 210 вертолетов, 7,9 тыс. танков и иных бронемашин, более 1 тыс. установок РСЗО, 4,1 тыс орудий полевой артиллерии и иной техники.