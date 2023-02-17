Блогера Евгения Савина оштрафовали по делу о дискредитации армии

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы 17.02.2023 Савин Евгений Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 ₽», — говорится в сообщении.
Для физлиц ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан) подразумевает штраф от 30 000 до 50 000 ₽ Для должностных лиц максимальный размер штрафа составляет 200 000 ₽, а для юрлиц — 500 000 ₽
В апреле 2022 г. Савин на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами, которые рассказали о последних событиях в стране и своем отношении к ним. Вскоре после этого команде «Красава» запретили тренироваться в Красногорске, а также закрыли доступ к домашнему стадиону «Зоркий». Кроме того, депутат Госдумы Артем Туров составил заявление на блогера в СК РФ. 27 мая Савин покинул Россию.
В качестве футболиста Савин выступал за «Крылья Советов», «Амкар», «Химки», «Урал» и другие клубы. На его счету 150 матчей и 28 мячей в Российской премьер-лиге (РПЛ).