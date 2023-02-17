Мэрия Стамбула заявила, что дома 10 тыс. жителей могут мгновенно рухнуть при землетрясении

«318 зданий в городе, в которых проживает около 10 тыс. человек, находятся в зоне риска мгновенного обрушения [при землетрясении]. У этих зданий даже не Е-класс (низший класс — прим. ТАСС) сейсмостойкости. Еще 1 525 зданий в Стамбуле имеют класс D и E, это повышенный риск», — цитирует чиновника агентство Demiroen.
Гекче сообщил, что власти города приняли решение субсидировать арендаторов квартир в этих домах часть арендной платы, чтобы они переехали в более сейсмоустойчивые дома.
Мэрия намерена платить по $250 каждому такому квартиросъемщику.
Специалисты стамбульской мэрии продолжают проверки сейсмоустойчивости зданий. С 2019 года они смогли проверить и выдать заключения о состоянии 107 тыс. домов. Этой работа распространялась, однако, только на здания, построенные до 2000 года. После недавних землетрясений власти получили более 40 тыс. заявок на экспертизу как старых, так и новых строений, и заявки продолжают поступать ежедневно.
По мнению ученых, Стамбул находится в зоне высокого риска. При мощном землетрясении в мегаполисе могут обрушиться тысячи домов, а число погибших может очень быстро составить десятки тысяч.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции погибшими числятся более 38 тыс. человек, пострадали более 105 тыс. человек.