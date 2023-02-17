В МВД назвали рекордную сумму кражи телефонными мошенниками

По его словам, мошенники могут держать людей «на проводе» на протяжении одной-двух недель. Более того, бывает, что злоумышленники издеваются над собеседником. Например, человек две недели перечислял им деньги, потом две недели ждал «результата». А когда жертва перезванивает мошеннику и спрашивает о результате, ему отвечают, что он уже может идти и обращаться в полицию.
«Есть страшные человеческие трагедии, когда под воздействием социальных инженеров люди продают жилье и эти деньги отправляют на Украину. Люди попадают в тяжелейшие ситуации», — рассказал Немов.
Он уточнил, что в 2022 году было возбуждено более 522 тыс. дел в сфере IT-преступлений.
Как сообщалось накануне, по данным Банка России, в 2022 году у россиян при помощи мошеннических схем украли 13,4 млрд рублей. Средняя сумма одной такой операции увеличилась почти на треть. Среди частых схем — звонки из «банков», «силовых структур», «помощь с оформлением пособий», просьбы о помощи от «родственников, попавших в беду».
Также одним из трендов аналитики называют обман в мессенджерах. По оценкам ВТБ, доля мошеннических звонков в мессенджерах за последний год увеличилась в пять раз. Эксперты кредитной организации считают, что в 2023-м мессенджеры станут основным каналом, через который будут действовать злоумышленники.