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20:45 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы освободили стратегически важное село Парасковиевка в ДНР

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике, сообщил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК “Вагнер” … Несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию», — говорится в заявлении.

Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие этого села позволит выйти и перекрыть дорогу на Часов Яр.

Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний расположен на подконтрольной киевским властям части республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.

В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Накануне украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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