Российские силы освободили стратегически важное село Парасковиевка в ДНР

«Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК “Вагнер” … Несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию», — говорится в заявлении.
Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие этого села позволит выйти и перекрыть дорогу на Часов Яр.
Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний расположен на подконтрольной киевским властям части республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.
В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Накануне украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.