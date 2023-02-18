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09:39 (мск), источник: Известия

В США не нашли обломков сбитых на Аляске и озере Гурон объектов

На Аляске и озере Гурон не обнаружили обломки сбитых летательных аппаратов, поиски завершены. Об этом сообщили 17 февраля в Пентагоне. Отмечается, что после завершения поисков в их районе будут отменены периметры безопасности, запрещающие полеты гражданской авиации.

Источник: AP 2022

«Северное командование США рекомендовало сегодня завершить поисковые операции на Аляске и на озере Гурон, поскольку в ходе поисков не было обнаружено обломков воздушных объектов, сбитых 10 и 12 февраля. Министр обороны согласился с этой рекомендацией», — говорится в сообщении.

Ранее, 12 февраля, конгрессвумен Элисса Слоткин сообщила, что Пентагон следит за объектом в воздушном пространстве над озером Гурон вблизи границы с Канадой. Она уточнила, что власти выясняют происхождение и назначение данного объекта. Позже в этот же день аппарат был сбит с помощью истребителей.

10 февраля американские военные засекли в воздушном пространстве над Аляской аэростат, после чего сбили летательный аппарат. Объект отслеживали в течение 24 часов и сбили на границе США с Канадой — над северо-восточной частью Аляски.

На следующий день вооруженные силы Канады и США сбили воздушную цель над территорией Юкон на северо-западе страны. Военнослужащие извлекли обломки аппарата для дальнейшего изучения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что приказал сбить неопознанный объект.

Кроме того, в ночь на 3 февраля в небе над Штатами был замечен огромный воздушный шар. Позже глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные США по поручению Джо Байдена сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство.

Справка
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