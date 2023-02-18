В США не нашли обломков сбитых на Аляске и озере Гурон объектов

«Северное командование США рекомендовало сегодня завершить поисковые операции на Аляске и на озере Гурон, поскольку в ходе поисков не было обнаружено обломков воздушных объектов, сбитых 10 и 12 февраля. Министр обороны согласился с этой рекомендацией», — говорится в сообщении.
Ранее, 12 февраля, конгрессвумен Элисса Слоткин сообщила, что Пентагон следит за объектом в воздушном пространстве над озером Гурон вблизи границы с Канадой. Она уточнила, что власти выясняют происхождение и назначение данного объекта. Позже в этот же день аппарат был сбит с помощью истребителей.
10 февраля американские военные засекли в воздушном пространстве над Аляской аэростат, после чего сбили летательный аппарат. Объект отслеживали в течение 24 часов и сбили на границе США с Канадой — над северо-восточной частью Аляски.
На следующий день вооруженные силы Канады и США сбили воздушную цель над территорией Юкон на северо-западе страны. Военнослужащие извлекли обломки аппарата для дальнейшего изучения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что приказал сбить неопознанный объект.
Кроме того, в ночь на 3 февраля в небе над Штатами был замечен огромный воздушный шар. Позже глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные США по поручению Джо Байдена сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство.