Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин

«Артемовск продолжают освобождать ребята “Вагнера”. Каждый метр, каждое здание, каждая позиция противника дается с боем. Нет никакой легкой прогулки», — сказал он.
Пушилин добавил, что идут ожесточенные боевые действия, которые ведут к освобождению Артемовска.
На прошлой неделе Пушилин говорил, что российские силы закрепились в северной части Артемовска, перерезав три из четырех путей снабжения украинских войск.
Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.