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17:26 (мск), источник: © РИА Новости

Каждая позиция в Артемовске дается с боем, заявил Пушилин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости. Российские войска продолжают освобождать Артемовск, каждая позиция дается с боем, сообщил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Артемовск продолжают освобождать ребята “Вагнера”. Каждый метр, каждое здание, каждая позиция противника дается с боем. Нет никакой легкой прогулки», — сказал он.

Пушилин добавил, что идут ожесточенные боевые действия, которые ведут к освобождению Артемовска.

На прошлой неделе Пушилин говорил, что российские силы закрепились в северной части Артемовска, перерезав три из четырех путей снабжения украинских войск.

Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

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