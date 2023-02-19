«Прогресс МС-21» с неисправной системой охлаждения затопили в Тихом океане

«Сегодня “Прогресс МС-21” был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился», — уточнили в госкорпорации.
«Прогресс МС-21» отстыковался от станции в 5:26 мск 18 февраля. После отхода корабля от станции космонавты в режиме телеоператорного управления развернули его и провели дополнительное фотографирование места повреждения. Планировалось, что в 7:03 мск его двигательная установка включится на торможение и выдаст необходимый импульс сведения корабля с орбиты. Однако из-за того, что во время фотографирования никаких повреждений обнаружить не удалось, корабль решили оставить на орбите на дополнительное время.
Госкомиссия рассматривала два варианта — либо вернуть «Прогресс» на станцию и пристыковать к модулю «Причал», чтобы попробовать еще раз разобраться в причинах разгерметизации, либо все-таки затопить корабль. Был выбран второй вариант, но с нюансом — грузовик пробудет в автономном полете сутки и будет затоплен 19 февраля.
Двигательная установка корабля включилась на торможение в 6:15 мск, а в 6:57 мск его несгораемые обломки упали в несудоходном районе в южной части Тихого океана.
Система терморегулирования корабля разгерметизировалась 11 февраля. Космонавты уже один раз сфотографировали его с помощью манипулятора американского сегмента станции и отправили снимки специалистам на Землю для изучения.
Аналогичная ситуация произошла с пилотируемым «Союзом МС-22» 15 декабря 2022 года. Тогда причиной назвали попадание микрометеорита. Чтобы забрать космонавтов, следующий корабль «Союз МС-23» будет отправлен в беспилотном режиме. Дату пуска объявят после дополнительного изучения ситуации с грузовиком.
«Прогресс МС-21» находился в составе МКС с 28 октября 2022 года. Он привез на станцию более 2,5 тонны грузов — топливо, воду, азот атмосферы, аппаратуру, одежду и еду, оборудование для экспериментов.