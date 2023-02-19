Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

«На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии “Западной” группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новоседовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО “Град”», — сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника войск Украины в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества.
«За сутки на Краснолиманском направлении потери противника составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходная гаубица “Гвоздика” и гаубица Д-20», — уточнили в Минобороны.