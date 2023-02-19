СК подтвердил причастность Украины к теракту на Крымском мосту

«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам», — сказал он в интервью ТАСС.
Глава СК РФ отметил, что уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта. В их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России, в настоящий момент восемь из них содержатся под стражей, пояснил Бастрыкин.
Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября прошлого года. Взрыв повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. Кроме того, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Жертвами инцидента стали четыре человека.
На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. Он добавил, что его организовали спецслужбы Украины.
Тогда же Бастрыкин сообщил, что сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту. Кроме того, ведомством возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Терроризм».