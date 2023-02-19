Губернатор Белгородской области сообщил о гибели девушки в результате обстрела

«При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал он.
Ранее днем Гладков сообщал об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) трех населенных пунктов в регионе: хутора Старый Волоконовского района, сел Пороз Грайворонского округа и Староселье Краснояружского района. Пострадавших при обстреле не было, во всех населенных пунктах повреждены линии электропередачи.
Сейчас в Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.