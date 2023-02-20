СК РФ установил, из каких видов вооружений обстреливают Донбасс

«В 2014 году представители Вооруженных сил Украины не имели и, соответственно, не использовали натовское оружие для обстрелов гражданского населения. Но с тех пор ситуация кардинально поменялась, и сейчас Запад поставляет все более смертоносное вооружение, — сказал он. — Экспертные исследования осколков, изъятых при осмотрах мест происшествий, показывают, что в нарушение всех международных норм представители вооруженных формирований Украины ведут огонь по населенным пунктам из различных реактивных систем залпового огня — от советских “Град”, “Ураган” или “Смерч” до американских HIMARS и чешских Vampire».
По словам главы СК, также применяется ствольная артиллерия калибра 155-мм — американская гаубица М777 и французская самоходная артиллерийская установка Caesar, а также минометы калибра 122-мм.
Бастрыкин сообщил, что при осмотре мест происшествий следователи СК фиксируют большие разрушения от западного оружия, в частности снарядов, используемых в РСЗО HIMARS. «Надо заметить, что поставки этих комплексов сопровождались большой информационной кампанией, много говорилось об их высочайшей точности. И когда мы наблюдаем воронки от этих ракет и фрагменты боеприпасов вблизи гражданских объектов, утверждения об их точности лишь еще раз подтверждают умысел на причинение вреда мирному населению. Налицо прямая причинно-следственная связь между действиями ВФУ и наступившими тяжкими последствиями», — заключил председатель СК.