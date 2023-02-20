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04:18 (мск), источник: ТАСС

СК РФ установил, из каких видов вооружений обстреливают Донбасс

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в 2014 году не имели на вооружении натовское оружие. Установлено, что сейчас обстрелы ведутся из различных реактивных систем залпового огня — от советских «Градов» до американских HIMARS. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В 2014 году представители Вооруженных сил Украины не имели и, соответственно, не использовали натовское оружие для обстрелов гражданского населения. Но с тех пор ситуация кардинально поменялась, и сейчас Запад поставляет все более смертоносное вооружение, — сказал он. — Экспертные исследования осколков, изъятых при осмотрах мест происшествий, показывают, что в нарушение всех международных норм представители вооруженных формирований Украины ведут огонь по населенным пунктам из различных реактивных систем залпового огня — от советских “Град”, “Ураган” или “Смерч” до американских HIMARS и чешских Vampire».

По словам главы СК, также применяется ствольная артиллерия калибра 155-мм — американская гаубица М777 и французская самоходная артиллерийская установка Caesar, а также минометы калибра 122-мм.

Бастрыкин сообщил, что при осмотре мест происшествий следователи СК фиксируют большие разрушения от западного оружия, в частности снарядов, используемых в РСЗО HIMARS. «Надо заметить, что поставки этих комплексов сопровождались большой информационной кампанией, много говорилось об их высочайшей точности. И когда мы наблюдаем воронки от этих ракет и фрагменты боеприпасов вблизи гражданских объектов, утверждения об их точности лишь еще раз подтверждают умысел на причинение вреда мирному населению. Налицо прямая причинно-следственная связь между действиями ВФУ и наступившими тяжкими последствиями», — заключил председатель СК.

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