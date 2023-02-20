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05:22 (мск), источник: Газета.Ру

Как минимум 24 человека погибли в Бразилии из-за осадков и оползней

По меньшей мере 24 человека скончались в результате последствий мощных ливней, обрушившихся на бразильский штат Сан-Паулу. Об этом информирует G1 со ссылкой на мэрию.

Источник: Reuters

Аномальные осадки в прибрежной зоне бразильского штата Сан-Паулу вызвали разрушительные наводнения и оползни — погибли 19 человек, 338 остались без крова, сообщил портал G1 со ссылкой на местные службы.

По данным служб спасения, разрушено более 50 домов, порядка 300 человек остались без крова, 228 граждан были эвакуированы. Помимо того, три крупных шоссе заблокировано из-за последствий стихии.

В начале января сильный ветер и ливни обрушились на Калифорнию. Впоследствии президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма, случившегося 8 января.

Елена Агафонова

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