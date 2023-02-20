СКР возбудил более 150 дел о фейках про армию

Как считает председатель СКР, наказание за это нарушение очень суровое, но «такой подход продиктован временем». Бастрыкин убежден, что многие «явно недооценивают общественную опасность подобных преступлений». «Поэтому установленные законодателем санкции новых статей УК РФ вполне оправданы», — утверждает он.
Приговоры за распространение фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ) вынесли в том числе в отношении нескольких журналистов и блогеров. В частности, блогера и экс-издательницу «Собаки.ру» Веронику Белоцерковскую (признана иностранным агентом) суд заочно приговорил к девяти годам колонии. По той же статье был заочно приговорен к восьми годам колонии журналист Александр Невзоров (также признан иноагентом). Журналистку Марию Пономаренко на прошлой неделе приговорили к шести годам колонии общего режима. После этого Союз журналистов России пообещал добиваться отмены статей о фейках и дискредитации армии.