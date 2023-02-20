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11:12 (мск), источник: © РИА Новости

В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

БЕЛГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в публикации.

Гладков уточнил, что удары пришлись по стоянке и бытовому корпусу птицефабрики, где работники предприятия готовятся к смене.

На место приехал глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, работают оперативные службы.

«Всех сотрудников предприятия сейчас вывозим на безопасное расстояние», — заключил Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

В воскресенье в Новой Таволжанке погибла 12-летняя девочка, снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался за ее спиной. 17 февраля в результате обстрела города Шебекино тяжелые ранения получила местная жительница, сотрудница парикмахерской.

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