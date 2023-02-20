В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

«Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в публикации.
Гладков уточнил, что удары пришлись по стоянке и бытовому корпусу птицефабрики, где работники предприятия готовятся к смене.
На место приехал глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, работают оперативные службы.
«Всех сотрудников предприятия сейчас вывозим на безопасное расстояние», — заключил Гладков.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
В воскресенье в Новой Таволжанке погибла 12-летняя девочка, снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался за ее спиной. 17 февраля в результате обстрела города Шебекино тяжелые ранения получила местная жительница, сотрудница парикмахерской.